В Ингушетию прибыли беженцы из Палестины

Более 50 палестинских беженцев прибыли в Ингушетию. В республике им предоставят временное жилье и обеспечат всем необходимым.

В Республику Ингушетия прибыла первая группа вынужденных переселенцев из сектора Газа. В регион приехали 55 граждан, 34 из них это дети. Такую информацию опубликовала пресс-служба правительства региона.

Вынужденных переселенцев встречали представители властей, сотрудники МЧС и скорой помощи.

Разместят беженцев в гостиничном комплексе "Асса", который расположен в Назрани. Власти региона предоставили им все необходимые условия, в том числе регулярное питание.

Правительство региона заявило, что будет решать все их вопросы, которые могут возникнуть в процессе пребывания в республике.

Отмечается, что власти Ингушетии планируют принять 100 вынужденных переселенцев.