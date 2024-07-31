Президент Палестины совершит визит в Москву

Махмуд Аббас приедет в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Ожидается также встреча с арабскими послами. Основная тема – конфликт на Ближнем Востоке.

Президент Палестины Махмуд Аббас приедет с рабочим визитом в Россию, сообщил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

Палестинский лидер прибудет в Россию 12 августа. Он проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Перед этим Аббас возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Помимо этого, состоится встреча президента Палестины с послами арабских государств.

Отмечается, что основной темой обсуждения будет конфликт на Ближнем Востоке и ситуация в секторе Газа. Посол заявил, что Россия – близкая для Палестины страна.