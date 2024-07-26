Махмуд Аббас выступит в парламенте Турции

Парламент Турции проведет экстренное заседание. Оно состоится 15 августа. На нем выступит президент Палестины, который совершит визит в Анкару 14-15 августа.

Экстренное заседание в турецком парламенте состоится 15 августа, пишет пресс-служба главы законодательного собрания республики Нумана Куртулмуша.

Он заявил, что заседание продемонстрирует поддержку Турцией палестинского народа и сделает так, чтобы его голос был услышан во всем мире.

Спикер отметил, что на заседании выступит президент Палестины Махмуд Аббас. Ранее в Анкаре говорили, что Аббас совершит визит в Турцию 14-15 августа.