Вестник Кавказа

Махмуд Аббас выступит в парламенте Турции

Махмуд Аббас выступит в парламенте Турции
© Фото: сайт президента Турции
Парламент Турции проведет экстренное заседание. Оно состоится 15 августа. На нем выступит президент Палестины, который совершит визит в Анкару 14-15 августа.

Экстренное заседание в турецком парламенте состоится 15 августа, пишет пресс-служба главы законодательного собрания республики Нумана Куртулмуша.

Он заявил, что заседание продемонстрирует поддержку Турцией палестинского народа и сделает так, чтобы его голос был услышан во всем мире.

Спикер отметил, что на заседании выступит президент Палестины Махмуд Аббас. Ранее в Анкаре говорили, что Аббас совершит визит в Турцию 14-15 августа.

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