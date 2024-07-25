Россия и Турция осудили убийство лидера ХАМАС в Тегеране

Российское и Турецкое внешнеполитическое ведомства выступили с заявлениями о том, что Москва и Анкара осуждают убийство главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании. Подчеркивается, что данный шаг Израиля приведет к дальнейшей дестабилизации в регионе.

Москва и Анкара выступили с заявлениями, решительно осуждающими ликвидацию израильскими спецслужбами главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании.

Так, в сообщении турецкого внешнеполитического ведомства говорится, что этот шаг еврейского государства преследует цель распространить палестино-израильский конфликт на весь регион.

"Мы осуждаем убийство главы Политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Мы выражаем соболезнования палестинскому народу. В очередной раз выяснилось, что правительство [Израиля Биньямина] Нетаньяху не намерено добиваться мира»

– МИД Турции

Далее подчеркивается, что международное сообщество должно отреагировать на данный шаг израильских властей, в противном случае Ближний Восток ждет очередной виток эскалации уже актуальных конфликтов, а также появление новых горячих точек.

В свою очередь замглавы МИД России Михаил Богданов назвал смерть представителя ХАМАС политическим убийством.

«Это все очень нехорошо. Это абсолютно неприемлемое политическое убийство, и это приведет к дальнейшей эскалации напряженности»

– Михаил Богданов

Далее дипломат выразил уверенность, это окажет негативное воздействие на переговоры в Дохе о перемирии между Израилем и ХАМАС и возвращении израильских заложников.

Что меняет смерть Исмаила Хания?

Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, как гибель главы ХАМАС повлияет на текущий ближневосточный конфликт, подчеркнув, что это событие не приведет к снижению напряженности в регионе.

"На военные действия в секторе Газа убийство Исмаила Хания никак не повлияет, бои продолжатся. Влияние будет на переговоры между Израилем и ХАМАС при участии посредников – они теперь почти наверняка прекратятся. Стоит ожидать, что ХАМАС выйдет из переговоров. Убийство Хания нарушило весь переговорный процесс", - прежде всего сказал он.

"Скорее всего, дальше будет продолжаться постепенная эскалация конфликта. Сейчас даже сложно давать прогнозы, как далеко это заведет регион. Но дипломатические усилия других государств, включая США, их попытки в роли посредников усадить стороны за стол переговоров теперь сведены на нет этим убийством", - подчеркнул Кирилл Семенов.

Обостряет проблему то, что Хания был убит не где-нибудь, а в столице Ирана, после того как был принят аятоллой Али Хаменеи и участвовал в инаугурации президента Масуда Пезешкиана – Иран не сможет остаться в стороне или ограничиться заявлениями. "Определенно будет эскалация. Будет продолжать нарастать напряженность. А все прежние попытки урегулирования оказались напрасными", - заключил эксперт РСМД.