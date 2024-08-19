Палестина может вступить в БРИКС

Посол Палестины в России передал, что его государство отправит запрос на вступление в БРИКС после осеннего саммита в Казани. В рамках мероприятия Палестине посвятят отдельную сессию.

Палестина планирует отправить заявку на присоединение к БРИКС. Этот вопрос решится после саммита в столице Татарстана, рассказал палестинский дипломатический представитель в Москве Абдельхафиз Нофаль.

"Мы после нашего первого участия в саммите направим запрос на присоединение к данному объединению"

- Абдельхафиз Нофаль

На казанском саммите будет проведена отдельная сессия, посвященная палестинскому государству, заверил российский президент Владимир Путин руководителя Палестины Махмуда Аббаса.

Напомним, что ранее официальную заявку на выступление в БРИКС отправил Азербайджан. Стремление республики стать частью организации было замечено еще на саммите ШОС, что прошел 3 июля. Есть вероятность, что заявку страны рассмотрят на саммите БРИКС в Казани, который намечен 22-24 октября.