Почему Азербайджан вступает в БРИКС?

Вступление Азербайджана в БРИКС обсуждалось давно, но на этой неделе, после заявки МИД АР на вступление в объединение, намерение преобразилось в официальный курс Баку.

При рассмотрении темы интеграции Азербайджана в БРИКС самое важно - выяснить, какие плюсы даст членство в объединении южнокавказской республике и какие выгоды сможет извлечь БРИКС из присоединения к нему Баку.

Выгоды Азербайджана

Говоря о БРИКС, нельзя не отметить его геополитическое и экономическое значение. В объединение входят две страны Совета Безопасности ООН, ответственного за мир и стабильность на планете. Китай, Россия и Индия - ядерные державы. Совокупный ВВП стран БРИКС вырос до 35,7% от мирового после принятия ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, Египта и Эфиопии. Для сравнения, у стран "большой семерки" этот показатель ниже 30%.

Быть в составе такой авторитетной организации - большое достижение для Баку, считает кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации Мехти Мехтиев.

"БРИКС больше нацелен на проблемы не просто Евразии (как в ШОС), а глобальные, включая все континенты. Поэтому Азербайджану БРИКС нужен, в первую очередь, чтобы в новом миропорядке занять свое достойное место. Если он вступит туда на фоне того, как некоторые страны не сумели получить членство (например, Алжир), это будет говорить о высоком достижении Азербайджана в его внешней политике. По сути, заявкой в БРИКС Баку закрепляет послевоенный мир на Южном Кавказе на уровне многополярного мироустройства. Никто уже не разверзнет вспять его достижения в регионе", - сказал он в беседе с "Вестником Кавказа" .

С тремя странами блока - Россией, Ираном и Индией - Азербайджан реализует проект "Север-Юг". По его завершении товарооборот Азербайджана с Россией в ближайшие годы может удвоиться. Через Баку также проходит часть китайского проекта "Новый шелковый путь" - "Срединный коридор". На саммите ШОС в Астане Азербайджан и Китай подписали соглашение о стратегическом партнерстве, а первые грузы из Китай в Европу автомобильным транспортом через азербайджанскую территорию прошли в конце июня.

"Если Азербайджан нацелен на то, чтобы после решения территориальных проблем разблокировать торговые пути на Южном Кавказе, то возникает потребность в финансировании инфраструктурных проектов. Запад настроен проармянски, а потому для инвестиций в инфраструктуру участие в БРИКС становится, если не ключевым, то очень важным для Азербайджана. Заметим также, что запад не в восторге ни от китайского проекта "Один пояс - один путь", ни от нашего проекта "Север-Юг" через Азербайджан и Иран в Индию. Но если для финансирования китайского проекта больше подходит ШОС (где Азербайджан также присутствует, не будучи членом организации), то для финансирования проекта "Север-Юг" каких-либо отдельных площадок нет", - отмечает Мехтиев.

БРИКС обладает двумя важнейшими финансовыми инструментами. Это Новый банк развития БРИКС и пул валютных резервов. Первый может финансировать различные проекты, в том числе транспортные. Для Азербайджана, выступающего транспортным узлом, это крайне важно. Пул валютных резервов может выделять средства для решения таких финансовых проблем, как преодоление дефицита бюджета и высокой инфляции. Каждый из двух финансовых инструментов располагает капиталом в $100 млрд.

Учитывая экономические и политические преимущества БРИКС, Азербайджан в союзе с данными странами получает возможность усилить свой политический и экономический суверенитет. Новый банк развития БРИКС считается альтернативой Всемирному банку, а пул валютных резервов - заменой МВФ. В турбулентный период в мировой политике и экономике ни одна страна не застрахована от кризисов. Полагаться исключительно на прозападные институты рискованно.

В последние годы Азербайджан пережил охлаждение отношений со странами НАТО. Франция открыто занимает вражескую позицию. США из-за закрытия карабахского вопроса тоже начали открыто критиковать Ильхама Алиева и даже хотели заморозить связи на высшем уровне. Европейские структуры, как Европарламент, ПАСЕ и Венецианская комиссия, то и дело изобретают обвинения в адрес Баку. Между тем страны БРИКС, в отличие от ЕС и США, не занимаются вмешательством во внутренние дела. Опора на БРИКС поможет Баку в контрбалансировании своих связей со странами НАТО.

Выгоды БРИКС

Сам БРИКС тоже получит пользу от вступления Азербайджана. Баку - перекресток цивилизаций и ценное звено в транспортных проектах России, Китая и Индии. Азербайджан входит в топ-25 стран-лидеров по добыче газа и нефти. Кроме того, для соседних стран - Ирана и России - крайне важно поддерживать свое влияние на Южном Кавказе, учитывая непростую ситуацию в формально прозападной Грузии и попытку Никола Пашиняна встроить Армению в западные структуры. Приняв ведущую экономику Южного Кавказа в свой состав, БРИКС охватывает еще один регион и укрепляет присутствие в Евразии.

В политическом смысле Азербайджан мог бы выступить в качестве новой площадки для общения стран БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), полагает Мехти Мехтиев.

"Россия, Иран и Индия являются членами и ШОС, и БРИКС. В перспективе Азербайджан смог бы стать площадкой для диалога между крупными державами Евразии, которыми сейчас являются Казахстан и Узбекистан. Там в последнее время прошло немало встреч высших лиц. В таком случае Азербайджану было бы уместно рассмотреть и вступление в ШОС. На сегодняшний день только крупные державы являются членами обеих этих организаций: Средняя Азия и Беларусь - в ШОС, а Азербайджан претендует на БРИКС. Азербайджан может стать одним из лидеров-посредников между евразийскими державами", - говорит экономист.

Напомним, что 18 июля, после саммита в Астане, Азербайджан подал заявку на получение статуса страны-наблюдателя в ШОС. Баку следует многовекторным курсом во внешней политике, а одна из важнейших целей и ШОС, и БРИКС заключается в укреплении многополярного мира. Баку тесно общается с другими (не состоящими в БРИКС) странами ШОС. Пакистан - военный союзник, со странами Средней Азии Азербайджан состоит в Организации тюркских государств, кроме того, на последний саммит лидеров центральноазиатских государств был специально приглашен Ильхам Алиев. Так что со временем не исключено, что Баку получит постоянное место и в ШОС.