Заявку Азербайджана на членство в БРИКС могут рассмотреть в октябре

Вопрос присоединения Азербайджана к БРИКС может стать одним из центральных на октябрьском саммите организации. Он состоится в Казани в двадцатых числах месяца.

В БРИКС могут рассмотреть заявку Азербайджана на членство в организации через два месяца. Такое заявление сделал первый замглавы комитета Совфеда по международным делам.

В сообщении, размещенном в его Telegram-канале, сказано, что это произойдет на казанском саммите.

"Не исключено, что заявка Азербайджана может быть рассмотрена на саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 года, и решение о его вступлении в объединение может быть принято"

– представитель комитета

Он акцентировал внимание на том, что Баку наладил конструктивное взаимодействие почти со всеми странами БРИКС.