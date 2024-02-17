Ингушетия снабдит продовольствием и медикаментами жителей Палестины

Власти Ингушетии отправили в Палестину очередную партию гумпомощи. В 29 тонн груза вошло все необходимое – медикаменты, продукты питания, одежда, генераторы.

Гуманитарный груз из Ингушетии в Палестину отправится в составе российского гуманитарного конвоя.

Власти республики совместно с жителями региона собрали порядка 29 тонн необходимых продуктов и вещей для палестинцев. Информация об этом была опубликована в telegram-канале главы республики Махмуда-Али Калиматова.

"Фура с 29 тоннами продовольствия присоединится к российскому гуманитарному конвою и дальше отправится в город Эль-Ариш, где груз будет передан Египетскому обществу Красный полумесяц. Эта организация занимается распределением гуманитарной помощи между палестинцами"

– telegram-канал главы Ингушетии

Отмечается, что в состав гумгруза вошли продукты питания, медикаменты, генераторы, палатки, одежда и прочее.

По данным главы региона, всего в Палестину было отправлено около 200 тонн помощи. Средства на закупку необходимых вещей были собраны совместно с жителями региона.

Кроме этого, Ингушетия приняла 129 вынужденных переселенцев, которые сейчас размещены во временном жилье на территории республики.

Сейчас беженцы изучают русский язык и задействованы во многих мероприятиях региона.