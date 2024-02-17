Вестник Кавказа

Ингушетия снабдит продовольствием и медикаментами жителей Палестины

Ингушетия снабдит продовольствием и медикаментами жителей Палестины
© Фото: telegram-канал правительства Ингушетии
Власти Ингушетии отправили в Палестину очередную партию гумпомощи. В 29 тонн груза вошло все необходимое – медикаменты, продукты питания, одежда, генераторы.

Гуманитарный груз из Ингушетии в Палестину отправится в составе российского гуманитарного конвоя. 
Власти республики совместно с жителями региона собрали порядка 29 тонн необходимых продуктов и вещей для палестинцев. Информация об этом была опубликована в telegram-канале главы республики Махмуда-Али Калиматова. 

"Фура с 29 тоннами продовольствия присоединится к российскому гуманитарному конвою и дальше отправится в город Эль-Ариш, где груз будет передан Египетскому обществу Красный полумесяц. Эта организация занимается распределением гуманитарной помощи между палестинцами"

– telegram-канал главы Ингушетии 

Отмечается, что в состав гумгруза вошли продукты питания, медикаменты, генераторы, палатки, одежда и прочее. 

По данным главы региона, всего в Палестину было отправлено около 200 тонн помощи. Средства на закупку необходимых вещей были собраны совместно с жителями региона. 

Кроме этого, Ингушетия приняла 129 вынужденных переселенцев, которые сейчас размещены во временном жилье на территории республики. 

Сейчас беженцы изучают русский язык и задействованы во многих мероприятиях региона. 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1140 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Электронные сигареты не популярны на Кавказе

Электронные сигареты не популярны на Кавказе

В Ингушетии украли миллионы рублей на реконструкции моста

В Ингушетии украли миллионы рублей на реконструкции моста

Вспышка туберкулеза в Ингушетии не подтвердилась

Вспышка туберкулеза в Ингушетии не подтвердилась

Ингушетия примет фестиваль холодного оружия «Кинжал»

Ингушетия примет фестиваль холодного оружия «Кинжал»

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы