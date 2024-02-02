МИД: Россия контактирует с Израилем и Палестиной

Россия поддерживает контакты с Израилем и Палестиной, сообщили в МИД. Там добавили, что Москва регулярно общается со всеми сторонами на всех уровнях.

Глава департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Александр Кинщак сообщил, что Москвы плотно контактирует с Израилем, Палестиной и странами Ближнего Востока по конфликту в секторе Газа.

В интервью РИА Новости он отметил, что переговоры ведутся в интересах продвижения справедливого, основанного на известной международно-правовой базе решения палестинского вопроса.

"Регулярно общаемся с ними на всех уровнях, в том числе по ситуации в Газе и вокруг нее. Не являются исключением и стороны конфликта – Израиль и Палестина"

- Александр Кинщак

Дипломат добавил, что календарь контактов разрабатывается с учетом рабочих графиков глав стран.