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Матвиенко: РФ готова отразить все биологические угрозы

Матвиенко: РФ готова отразить все биологические угрозы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Россия готова отразить все биологические угрозы. Об этом завила спикер СФ Валентина Матвиенко. Специалисты ведут работу в этом направлении на высоком профессиональном уровне.

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила о том, что Россия полностью готова к отражению биологических угроз. По ее словам, работа в этом направлении ведется на высоком профессиональном уровне.

Матвиенко подчеркнула, что российские граждане в безопасности. Далее Матвиенко отметила, что это подтверждает и информация, представленная вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.

Ранее в среду члены СФ утвердили итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий Соединенных Штатов на Украине.

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