Матвиенко: РФ готова отразить все биологические угрозы

Россия готова отразить все биологические угрозы. Об этом завила спикер СФ Валентина Матвиенко. Специалисты ведут работу в этом направлении на высоком профессиональном уровне.
Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила о том, что Россия полностью готова к отражению биологических угроз. По ее словам, работа в этом направлении ведется на высоком профессиональном уровне.
Матвиенко подчеркнула, что российские граждане в безопасности. Далее Матвиенко отметила, что это подтверждает и информация, представленная вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.
Ранее в среду члены СФ утвердили итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий Соединенных Штатов на Украине.