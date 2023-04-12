Матвиенко: РФ готова отразить все биологические угрозы

Опубликовано: 12:16, 12 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россия готова отразить все биологические угрозы. Об этом завила спикер СФ Валентина Матвиенко. Специалисты ведут работу в этом направлении на высоком профессиональном уровне.

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила о том, что Россия полностью готова к отражению биологических угроз. По ее словам, работа в этом направлении ведется на высоком профессиональном уровне.

Матвиенко подчеркнула, что российские граждане в безопасности. Далее Матвиенко отметила, что это подтверждает и информация, представленная вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.

Ранее в среду члены СФ утвердили итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий Соединенных Штатов на Украине.