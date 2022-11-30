Ушел из жизни экс-премьер СССР Николай Рыжков

Последний премьер-министр СССР Николай Рыжков скончался сегодня 28 февраля. Ему было 94 года. Информацию о его смерти в своем telegram‐канале опубликовала Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В своей публикации она отметила, что премьер являлся "человеком эпохи и труда".
"Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души. Проявлялось это во всем, за что брался Николай Иванович, с чем соприкасался. Он всегда искренне и глубоко переживал за дело, за результат. За людей. За страну. Все пропускал через душу"
– Валентина Матвиенко
Матвиенко подчеркнула, что экс-премьер был честным и бескорыстным, и своим трудом заслужил почетное место в истории.
Николай Рыжков исполнял должность премьер-министра СССР в 1985-1991 годы. В течение двадцати лет с 2003 года по 2023 год он был сенатором СФ от Белгородской области. После этого он планировал продолжить работу в СФ в другой должности.
Экс-глава правительства является автором нескольких мемуаров. Был последним из живущих премьеров Советского Союза.