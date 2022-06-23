Власти России готовятся к денонсации "невыгодных" договоров

Члены Совета Федерации начинают работу по выявлению "невыгодных" для России договоров с другими странами, в первую очередь – недружественными. О подробностях и перспективах рассказал вице-спикер СФ Константин Косачев.

Сенаторы подготовят для президента предложения по денонсации невыгодных для РФ международных соглашений – именно глава государства по закону запускает этот процесс, рассказал зампредседателя Совета Федерации.

Именно Константину Косачеву спикер Совфеда Валентина Матвиенко несколько дней назад поручила совместно с профильным комитетом проанализировать существующие договоры, чтобы найти те, которые уже устарели и работают не в пользу России, в том числе предоставляя те или иные привилегии "враждебным странам". По ее словам, эта работа должна быть проведена оперативно.

"Соответствующие предложения, я думаю, когда они появятся, будут представлены президенту Российской Федерации, потому что в соответствии с конституцией его право инициировать денонсацию ранее заключенных международных договоров"

– Косачев

Вице-спикер пояснил, что у РФ свыше 15 тыс договоров, как двусторонних, так и многосторонних, причем большинство их них подписаны именно с недружественными странами – именно эти документы будут подвергаться проверке в первую очередь.