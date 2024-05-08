Вестник Кавказа

Массовое ДТП в Сочи - пострадали пятеро

Массовое ДТП в Сочи - пострадали пятеро
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Сочи столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП в больнице оказались пять человек. Обстоятельства уточняются.

ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Лазаревском районе Сочи 15 мая.

Инцидент случился на улице Декабристов, 169. По предварительным данным, автомобиль BMW, выполняя обгон, столкнулся с двумя машинами. Участники инцидента также столкнулись с припаркованным автомобилей.

В автоаварии пострадали пять человек, все они доставлены в больницу для получения медицинской помощи.

Место ДТП оцеплено сотрудниками Службы спасения Сочи.

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