В Сочи спасли чуть не утонувших в ущелье туристов

Спасателям удалось эвакуировать группу из семи туристов, которые не смогли выбраться самостоятельно из Агурского ущелья в Сочи из-за возросшего уровня воды.

Туристы в Сочи не смогли выбраться из Агурского ущелья в Сочи из-за сильных осадков.

Как сообщают в МЧС России, группа путешественников из семи человек застряла на переходе через горный ручей и не смогла перебраться через него из-за возросшего уровня воды.

В связи с этим было принято решение организовать подвесную переправу, чтобы доставить туристов на другой берег.

"В Агурском ущелье из-за обильных осадков в балке Водопадной приросла вода. Сильное течение не позволяло группе перейти вброд, пришлось вызывать спасателей. Специалисты Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России организовали навесную переправу и при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали трех женщин и ребенка. Трех мужчин переправили со страховочной веревкой вброд"

– МЧС России

Сообщается, что путешественник прибыли на курорт из Магнитогорска, Саратова, Москвы, Екатеринбурга и Башкирии.

После эвакуации спасатели доставили туристов в безопасное место. При этом помощь никому из них не потребовалась.

Ранее синоптики предупреждали о том, что регион накроет обильными осадками, которые будут сопровождаться подъемами воды в реках. В частности, из берегов могут выйти реки Мостовского, Лабинского и Курганинского районов.

Предупреждение будет сохраняться до четверга 16 мая.