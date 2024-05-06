Вестник Кавказа

Сочи усилит меры безопасности на время летнего периода

Сочи усилит меры безопасности на время летнего периода
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Власти Сочи увеличили количество сотрудников, которые будут патрулировать курорт во время летнего сезона. Особое внимание будет уделено пляжам и набережным.

Сочи подготовился к началу летнего сезона. Уже сегодня на курорте начинают патрулировать сотрудники полиции и добровольной дружины с целью обеспечения безопасности. Информацию об этом опубликовал в своем telegram-канале глава курорта Алексей Копайгородский.

Он отметил, что патрулирование будет проходить на самых популярных туристических локациях.

"С этой недели в Сочи усилим патрулирование территорий для обеспечения общественной безопасности. Вместе с сотрудниками полиции и бойцами Росгвардии на 16 новых маршрутов выйдут наши народные дружины и казаки — всего маршрутов будет уже свыше 40"

– Алексей Копайгородский

Кроме этого, следить за порядком будут отряды из тысячи дружинников, казаков и местных жителей.

Для обеспечения безопасности власти курорта создали оперативный штаб, который был реализован на базе межведомственного органа.

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