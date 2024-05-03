В Хостинском районе Сочи на дорогу сошел селевой поток

На проезжую часть дороги в Хостинском районе Сочи сегодня вечером обрушился селевой поток, который заблокировал на трассе маршрутное такси с пассажирами – спасателям пришлось эвакуировать их на грузовом "КамАЗе".

Сегодня вечером в Сочи на дорогу сошел селевой поток, который перекрыл путь для маршрутного такси с с пассажирами, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.

Сход селя спровоцировали ливни и как следствие обвал горных пород в Хостинском районе, камни наглухо заблокировали Новороссийское шоссе, из-за чего в плену стихии оказались пассажиры маршрутки, проезжавшей здесь в это время, передает "АиФ-Юг".

Первыми к месту природного катаклизма прибыли сотрудники Госавтоинспекции города – они вызвали экскаватор для того, чтобы расчистить проезжую часть и вызволить пассажиров, однако это заняло довольно много времени.

К счастью, вовремя подоспели спасатели, которые во избежание повторного вывели пассажиров общественного транспорта окольными путями и разместили их в прибывший автомобиль "КамАЗ" МЧС России, на котором и доставили их к месту назначения.