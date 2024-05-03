В горах Сочи идет снег

Сегодня утром курортный Сочи встретил отдыхающих совсем не курортной погодой - в горах здесь пошел снег, который до сих пор идет в горной части курорта Роза Пик. Не радует погода и на равнине – здесь сегодня ожидаются проливные дожди.

В Сочи сегодня вернулась зима – она вновь заявила о себе на курорте Роза Пик, и туристам, отдыхающим в горах, пришлось срочно утепляться.

"На Розе Пик идет снег. Просим вас одеться теплее, если вы планируете подняться в горы сегодня. Будьте внимательны и осторожны"

- Telrgram-канал курорта

Впрочем, снег в середине мая – не единственная напасть, обрушившаяся на известный на всю Россию город-курорт: кубанские синоптики предупредили его жителей и гостей о сильных грозовых дождях, ожидающихся в регионе Большого Сочи, а в Сириусе даже объявили штормовое предупреждение в связи с ожидаемыми грозовыми дождями.

Дожди, а соответственно, повышение уровня воды в реках, сегодня ожидаются по всему Краснодарскому краю – правда, они будут менее интенсивными: сильные осадки ожидаются лишь на юге края.