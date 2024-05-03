Вестник Кавказа

Одно из самых опасных растений зацвело в Сочи

Одно из самых опасных растений зацвело в Сочи
© Фото: Скриншот видео Сочинского нацпарка
Сочинский нацпарк предупредил о цветении ядовитого растения ясенец кавказский, которое относится к число наиболее опасных растений Кубани. Ясенец нельзя не только трогать – к нему не стоит даже подходить на расстояние ближе 1 м.

Цветение ясенца кавказского началось в Сочи – специалисты призывают не приближаться к растению с яркими красивыми цветами. Подробно о том, какие опасности несет притягивающее взоры дерево, рассказали в Сочинском нацпарке.

В сообщении подчеркивается, что ясенец относится к числу самых опасных растений региона. Прикосновение к его цветам и семенным коробочкам вызывает тяжелые химические ожоги: спустя некоторое время кожа краснеет, и возникают волдыри.

Коварство ясенца в том, что он опасен и на расстоянии. Растение выделяет эфирные масла, которые могут спровоцировать аллергический приступ и вызвать ожог слизистой. Об опасности говорит появление специфического запаха – напоминающего аптеку и имеющего цитрусовые нотки.

Ясенец растет в горах Кавказа, его можно увидеть также в Заволжье и в Иране.

В Сочинском нацпарке напомнили также, что, не обладая соответствующими знаниями, лучше не вступать в контакт с незнакомыми растениями, опасной может оказаться даже попытка понюхать неизвестный цветок или сорвать лист.

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