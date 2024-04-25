Ядовитая Армения: какие растения представляют смертельную опасность

Тем, кто собрался на отдых в Армению, нужно помнить, что там существуют множество опасных растений, сок и пыльца которых могут нанести непоправимый вред здоровью. В этом материале расскажем о наиболее распространенных ядовитых растениях Армении, которые категорически не рекомендуется трогать и тем более собирать.

Наперстянка в Армении

К числу наиболее распространенных опасных растений Армении относится наперстянка, которая на первый взгляд кажется безобидной. Название она получила благодаря сходству с наперстками для шитья. Поскольку растение неприхотливо, ареал его распространения охватывает практически всю территорию Европы, Северный и Южный Кавказ, а также Центральную Азию. Стебель наперстянки плотный и стойкий, а потому ее высота может достигать до 1,5 метров. Оптимальными условиями для ее произрастания считаются влажные, но в то же время открытые для солнца участки, которых в Армении предостаточно. Часто растение можно увидеть у берегов водоемов, на полянах и опушках, на обочинах дорог. Цветовая палитра цветков самая разная. В природе встречают белые, синие, чаще розовые и фиолетовые виды.

Чем опасна наперстянка?

В листьях наперстянки содержатся кислоты и гликозиды. Цветки наперстянки выделяют токсичные споры, которые при попадании в дыхательные пути, вызывают отеки и спазмы, в результате чего человек может упасть в обморок. Поскольку растение относиться к многолетним, а его неприхотливость снискала популярность среди садоводов, ботаники не рекомендуют высаживать растение большими группами, ограничиваясь 1-2 стеблями. Отравление спорами наперстянки может вызвать дисбаланс в работе сердечной мышцы, учащенное сердцебиение, частое мочеиспускание, в крайних случаях летальный исход.

Вех в Армении

Это метровое растение видел каждый, отдыхавший у водоемов с зарослями камышей. Белоснежные зонтики веха достаточно симпатичны. Период цветения наступает в июле-августе, когда растение насыщается влагой, которая стимулирует выделение ароматов, очень похожих на свежий сельдерей. Корень растения на вкус напоминает сладкую редьку. Растение многолетнее, обладает толстым корневищем. Оно не пользуется популярностью у садоводов, однако в Армении растет повсеместно на болотистых лугах, по берегам рек и в канавах.

Чем опасен вех?

Кроме приятного душистого аромата, вех опасен буквально всем, особенно корнем. В стебле и листьях находится ядовитое вещество цикутоксин, которое не разрушается ни при высушивании, ни при термической обработке. В корне растения содержится концентрат яда, который в 100% употребления вызывает смерть человека. При отравлении человек испытывает сильнейшие колики, тошноту и рвоту, которые могут вызвать судороги и паралич нервной системы. От растения часто страдают домашние животные (коровы, овцы, быки), которые могут употребить его в пищу.

Тем не менее в случае отравления медики рекомендуют срочно промыть желудок, используя как можно больше активированного угля. Для тех же, кто не может визуально распознать ядовитое растение, специалисты советуют выкопать корень и разрезать его поперек. Вех характеризуется наличием в корнях поперечных полостей, заполненных желтоватой жидкостью, которая содержит опасный яд.

Молочай в Армении

Увидеть это травянистое многолетнее растение можно на полях, лугах и вдоль дорог. В природе известно до 80 видов, 16 из которых можно наблюдать в Армении. Стебель молочая твердый, может доходить до 70 см в длину, корневая система состоит из тонких волокон, которые могут уходить на глубину до 8 метров, делая это растение чрезвычайно живучим. Наиболее распространенный вид характеризуется желтыми цветками, период цветения которых с мая по июль. Садоводы относят молочай к сорнякам и нещадно выпалывают, однако окончательно уничтожить его крайне сложно.

Чем опасен молочай?

Молочай не похож на безобидный луговой сорняк, поскольку в его состав входят токсины, способные вызвать затяжную рвоту. Достаточно 1-2 семян растения, которые при попадании в пищу, могут отравить человека. Сок молочая может оставить ожог, а потому при его попадании на кожу, следует промыть пораженный участок водой 5-10 минут, а затем наложить стерильную повязку.