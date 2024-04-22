Дикая Армения: чего стоит опасаться на отдыхе?

Приезжая в Армению, нужно быть готовым к встрече с представителями фауны, которых сложно встретить в лесах умеренных широт. В этом материале расскажем о том, чего стоит опасаться во время отдыха на природе в Армении и что нужно делать при обнаружении скорпионов, змей и летучих мышей.

Скорпионы в Армении

В Армении обитает три вида скорпионов: красный, желтый и черный, более известный как толстохвостый. Каждый год в Армении скорпионы кусают 150-200 человек, но эта статистика весьма условна. Наиболее опасным видом признан черный скорпион, поскольку красный и желтый способны нанести значительный вред здоровью лишь тем, кто страдает аллергией. Привычная зона обитания скорпионов - многочисленные расщелины между камнями, а также пещеры с высокой влажностью. Нередко скорпионов можно увидеть в домах - они часто заползают в кухни и ванные комнаты.

© Фото: pexels.com

Что делать при встрече со скорпионами?

Пик активности скорпионов приходится на ночь, но они не нападают на человека первыми. Тем не менее в гостиницах, кемпингах и хостелах Армении нужно проверять постельное белье и обувь. В случае обнаружения скорпиона, его нужно быстро накрыть стеклянной банкой или коробкой. Если вас все-таки ужалил скорпион, достаточно приложить к ране лед, обработав ее антисептическими препаратами, а затем обратиться к медикам.

Змеи в Армении

Жаркий летний климат Армении благоприятно сказывается на популяции змей, а потому увидеть их можно где угодно. В Армении известно 23 вида змей, 15 из которых обитает в одном только Ереване. Обнаружить их можно как в Разданском ущелье, так и в излюбленных туристических местах, таких как парк Ахтанаки (Победы). В дикой местности змеи обитают у водоемов, ручьев и родников, а также в камышах и пещерах, а в городской черте предпочитают на лестницы. Весной пик змеиной активности с 10 часов утра, летом - с семи. Хотя змей в Армении много, серпентологи утверждают, что ядовитых видов только 4.

© Фото: Дарья Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Что делать при встрече со змеями?

При обнаружении змей не нужно их отпугивать или пытаться поймать, поскольку этот вид пресмыкающихся доверяет своим рецепторам, а потому любое неопознанное телодвижение воспринимает как угрозу. Лучший способ избежать укуса змеи, отойти или подождать, пока она сама не уползет. Змеи редко заползают в жилые дома, однако их ареал обитания в дикой природе чрезвычайно широк. В случае укуса змеи не стоит пытаться самостоятельно удалить яд. Лучший способ оказать себе первую помощь до прихода медиков - продезинфицировать рану и наложить стерильную повязку, но ни в коем случае не жгут.

Летучие мыши в Армении

В Армении больше 800 известных пещер и гротов, в подавляющем большинстве которых зимой и летом стабильная температура. Благодаря этим условиям в там живет огромное количество летучих мышей, чьи колонии могут насчитывать до тысячи и более особей. Активность летучих мышей приходится на темное время суток, однако застать их можно и днем - в тени густых лесов у заболоченных водоемов, где они питаются молью, комарами и мухами. Самые маленькие летучие мыши весят 5 граммов, а вес больших особей достигает 50 граммов. Больше всего летучих мышей обитает на юге Армении, в Сюникской области.

© Фото: pexels.com

Что делать при встрече с летучими мышами?

Каких-либо особых правил поведения при встрече с летучими мышами нет, поскольку этот вид млекопитающих боится людей. Однако хироптерологи предупреждают, что в случае опасности, летучие мыши могут напасть на человека, а поскольку они способны быть разносчиками опасных заболеваний, последствия от укуса могут быть самыми непредсказуемыми. Поэтому не стоит пытаться поймать летучую мышь, тем более дразнить их. При укусе необходимо нанести на рану антисептическое вещество, накрыть ее стерильной повязкой и как можно скорее обратиться к врачу, поскольку в подобных случаях предусмотрена обязательная профилактика бешенства.