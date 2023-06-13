Клещи, змеи, пауки, скорпионы: кто может укусить в Крыму?

В Крыму много лесов, заповедников, гор и парков, где гуляют местные жители и гости полуострова. Однако отправляясь на природу, важно помнить о том, что мы вторгаемся в царство животных, которое не всегда безопасно для человека. Кто может укусить в Крыму, как избежать опасности и что делать, если вас все-таки укусили - рассказываем в этом материале.

Кто кусает чаще всего?

По числу укушенных в весенне-летний период в Крыму лидируют клещи. Считается, что сезон активности клещей начинается в мае и продолжается до конца июня, однако, на самом деле, клещи в Крыму активны практически круглый год из-за относительно мягкого климата. Где может укусить клещ:

в лесу

в парке

в степи

в горах

на пляже.

Опасность клещей заключается в том, что они - разносчики всевозможных заболеваний, от энцефалита до геморрагической лихорадки. Конечно, не все клещи могут чем-то заразить: только треть популяции считается представляющей угрозу, тем не менее осторожность не помешает.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Обезопасить себя от клещей можно с помощью репеллентов - кремов и спреев, которые отпугивают клещей, и соблюдая осторожность в потенциальных местах их обитания. Если клещ все-таки укусил, нужно, в первую очередь удалить его, не повредив, а затем, по возможности, отнести на анализ.

Есть ли в Крыму ядовитые змеи?

Да, ядовитые змеи в Крыму есть. Вообще на полуострове обитают 7 видов змей:

три вида полозов

три вида ужей

и степная гадюка.

Последняя - ядовитая змея. Степная гадюка относительно небольшая змея, достигающая в длину чуть более полуметра с характерным крупным зигзагообразным рисунком. Обитает степная гадюка практически на всей территории Крыма, но больше всего этих животных в степях и в горах.

© Фото: Дарья Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Все змеи довольно скрытные животные, не склонные атаковать человека, в том числе и степная гадюка, обитающая в Крыму. Укусить гадюка может только если на нее наступить по неосторожности. Надо отметить, что на полуострове не было зафиксировано ни одного летального исхода после укуса гадюки, однако ощущения от попадания в кровь яда змеи не из приятных. Если вас все-таки укусила степная гадюка, следует немедленно отправляться к врачу, которые проведет необходимые процедуры.

Степная гадюка - краснокнижный вид, поэтому убивать ее при встрече определенно не стоит. Если вам кажется, что змея готовится напасть, лучшее, что вы можете сделать - это убежать.

Ядовитые пауки Крыма

На полуострове обитает огромное количество самых разнообразных видов пауков: от крошечных прыгунчиков до тарантулов. Из них укусить могут:

каракурт или черная вдова

крымский тарантул или мизгирь

крестовик

погребной паук

Из всех вышеперечисленных видов самый опасный - это каракурт, популяция которого в последние годы в Крыму значительно увеличилась. Обитают карикатуры или черные вдовы повсеместно. Их излюбленное укрытие - камни, поэтому отправляясь на прогулку в лес или горы, лучше камни не трогать. Кусает только самка каракурта, и наиболее опасные месяцы - это май-август, то есть сезон размножения. Выглядит черная вдова соответствующее своему названию: она черная с красной/белой полосой/пятнами на брюшке, с двумя длинными передними ногами. Яд каракурта нейротоксичен, поэтому если вас укусил этот паук, немедленно отправляйтесь к врачу.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Если вас укусил любой другой из крымских пауков, даже тарантул (они в Крыму небольшие - 2,5 см), реакция будет неприятной, но не смертельной. Если нет возможности отправиться к врачу, следует немедленно принять антигистаминное средство (от аллергии) и прижечь место укуса спичкой.

Есть ли в Крыму скорпионы?

Да, на полуострове есть скорпионы, точнее, всего один, притом эндемический, то есть обитающий исключительно в Крыму вид, который так и называется: крымский скорпион. Это членистоногое предпочитает горы, развалины, а также места, которые находятся недалеко от водоемов. Размер крымского скорпиона не превышает 4 сантиметров, окрас тела - желто-коричневый. Наиболее опасные месяцы, когда животное может ужалить: апрель-май. Яд токсичен, но не представляет смертельной опасности для человека. Если вас ужалил крымский скорпион, следует принять антигистаминное средство, а место укуса промыть водой с уксусом и приложить холодный компресс.

Кто кусает больнее всего?

Больнее всего в Крыму кусает сколопендра - многоножка коричневого цвета с желтыми ногами, длина тела которой достигает 15 сантиметров. Обитают сколопендры, как и каракурты, повсеместно, предпочитая влажные места под камнями и стволами деревьев. Сколопендры могут забраться и в частный дом, и в квартиру. Нужно стараться избегать контакта со сколопендрой, поскольку даже не укусив, она может нанести вред: ее тело выделяет яд, который может вызвать реакцию, напоминающую ожог.

Как и в случае со скорпионом, если вас укусила сколопендра, нужно выпить антигистаминное средство, обработать укушенное место йодом или перекисью, приложить лед. Людям склонным к аллергии стоит немедленно обратиться к врачу.