В Крыму активизировались опасные клещи

Опубликовано: 10:33, 13 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Крыму с приходом тепла активизировались клещи, переносящие очень опасное заболевание - клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма. С начала года им заболели 14 жителей полуострова.

В Крыму с начала года клещевым боррелиозом заболели 14 жителей, рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Случаи заболевания иксодовым клещевым боррелиозом особенно участились с приходом тепла, передает "АиФ-Крым".

В прошлом году болезнь подхватили 13 человек, успокаивает, но не очень, лишь тот факт, что опасной инфекцией крымчане заражаются только в 9,5% случаев.

Чаще всего клещи кусают людей в лесах, парках и на территориях с густо посаженной растительностью.

Напомним, болезнь Лайма или боррелиоз - болезнь, вероятность которой заразиться при укусе клеща выше всего. На сегодняшний день ею страдают 14% населения. Если заболевание не лечить, поражаются суставы, сердечно-сосудистая и нервные системы. От болезни Лайма не умирают, и при своевременном обращении за помощью от нее можно избавиться полностью.