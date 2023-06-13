В Крыму активизировались опасные клещи

В Крыму с начала года клещевым боррелиозом заболели 14 жителей, рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Случаи заболевания иксодовым клещевым боррелиозом особенно участились с приходом тепла, передает "АиФ-Крым".
В прошлом году болезнь подхватили 13 человек, успокаивает, но не очень, лишь тот факт, что опасной инфекцией крымчане заражаются только в 9,5% случаев.
Чаще всего клещи кусают людей в лесах, парках и на территориях с густо посаженной растительностью.
Напомним, болезнь Лайма или боррелиоз - болезнь, вероятность которой заразиться при укусе клеща выше всего. На сегодняшний день ею страдают 14% населения. Если заболевание не лечить, поражаются суставы, сердечно-сосудистая и нервные системы. От болезни Лайма не умирают, и при своевременном обращении за помощью от нее можно избавиться полностью.