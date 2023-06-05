Ливни угрожают прорвать дамбы в Кавминводах

Опубликовано: 12:08, 5 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курорты Кавминвод оказались в эпицентре непогоды. После ливней появилась угроза прорыва дамб. В Пятигорске действует режим повышенной готовности

Продолжительные ливни захлестнувшие на Кавказские Минеральные Воды привели к подтоплениям в некоторых районах, а также создали угрозу прорыва дамб.

В этой связи в Пятигорске были созданы пункты эвакуации и временного размещения людей на случай прорыва каскада Хорошевских прудов.

«Обрушение дамбы присутствует, угроза прорыва каскада прудов существует. Собственник ведет работы по организации обводного канала и контролируемому сбросу воды. <> По информации главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, причиной резкого подъема воды в реке Юца стал прорыв дамбы нижнего пруда в хуторе Хорошевском»

– глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов

Далее глава города отметил, что в Пятигорске действует режим повышенной готовности.

В ближайшие дни, согласно прогнозам синоптиков, на территории региона местами ожидается сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром до 20−23 м/с.