Ливни угрожают прорвать дамбы в Кавминводах

Продолжительные ливни захлестнувшие на Кавказские Минеральные Воды привели к подтоплениям в некоторых районах, а также создали угрозу прорыва дамб.
В этой связи в Пятигорске были созданы пункты эвакуации и временного размещения людей на случай прорыва каскада Хорошевских прудов.
«Обрушение дамбы присутствует, угроза прорыва каскада прудов существует. Собственник ведет работы по организации обводного канала и контролируемому сбросу воды. <> По информации главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, причиной резкого подъема воды в реке Юца стал прорыв дамбы нижнего пруда в хуторе Хорошевском»
– глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов
Далее глава города отметил, что в Пятигорске действует режим повышенной готовности.
В ближайшие дни, согласно прогнозам синоптиков, на территории региона местами ожидается сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром до 20−23 м/с.