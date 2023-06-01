Ливни подтопили Пятигорск

Опубликовано: 16:03, 1 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ливень подтопил частично подтопил дороги в Пятигорске. Непогода продолжится. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Ставропольские автоинспекторы проинформировали о том, что дороги частично оказались подтоплены в результате ливня в Пятигорске.

В этой связи дорожные полицейские просят воздержаться от поездок до улучшения погоды.

"На территории города Пятигорска из-за ливня произошло подтопление проезжих частей"

– пресс-служба ГИБДД региона

Уточняется, что в зоне подтопления оказались улицы Первомайская, Маршала Жукова, промышленная зона, микрорайон Скачки. Здесь проезд закрыт.

Согласно прогнозу синоптиков, на Ставрополье будут продолжаться дожди, грозы и шквалистый ветер до 20-23 м/с. В регионе объявлено штормовое предупреждение.