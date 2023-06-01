Ливни подтопили Пятигорск

Ливень подтопил частично подтопил дороги в Пятигорске. Непогода продолжится. В регионе объявлено штормовое предупреждение.
Ставропольские автоинспекторы проинформировали о том, что дороги частично оказались подтоплены в результате ливня в Пятигорске.
В этой связи дорожные полицейские просят воздержаться от поездок до улучшения погоды.
"На территории города Пятигорска из-за ливня произошло подтопление проезжих частей"
– пресс-служба ГИБДД региона
Уточняется, что в зоне подтопления оказались улицы Первомайская, Маршала Жукова, промышленная зона, микрорайон Скачки. Здесь проезд закрыт.
Согласно прогнозу синоптиков, на Ставрополье будут продолжаться дожди, грозы и шквалистый ветер до 20-23 м/с. В регионе объявлено штормовое предупреждение.