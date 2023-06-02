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На Ставрополье в результате ливня подтопило территории четырех городов

На Ставрополье в результате ливня подтопило территории четырех городов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В результате ливня в Ставропольском крае оказались подтоплены территории, расположенные в четырех городах и одном округе. В настоящее время устраняются последствия непогоды.

В Ставропольском крае зафиксировали подтопления после сильного дождя. Об этом сообщили в пятницу в Главном управлении МЧС России по региону.

Там подчеркнули, что из-за ливня с градом подтопило территории Шпаковского округа, Ессентуков, Пятигорска, Ставрополя и Минвод.

В ведомстве рассказали, что оказались подтоплены подвалы жилых домов, частные домовладения, дороги и многое другое. Также сообщается об упавших деревьях и нарушениях электроснабжения.

Последствия непогоды устранили на всех территориях. Исключение составляет лишь Пятигорск, где продолжают откачивать воду.

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