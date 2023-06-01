Жителей Кабардино-Балкарии предупредили о сильных осадках

Опубликовано: 18:57, 1 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На территории КБР объявлено штормовое предупреждение. До конца недели в регионе ожидаются грозовые ливни с градом и шквалистый ветер.

В четверг, 1 июня, в Кабардино-Балкарии объявили штормовое предупреждение. Об этом говорится в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

Синоптики прогнозируют, что в период со 2 по 4 июня в регионе пройдут грозовые ливни с градом. Кроме того, ожидается шквалистый ветер до 25 метров в секунду.

В ведомстве обращают внимание на то, что из-за непогоды уровень воды в водоемах может подняться до неблагоприятных отметок, а в горах возможны небольшие сели.

В МЧС также подчеркивают, что осадки могут привести к подтоплению низменностей, увеличению количества ДТП, повреждениям ЛЭП и сельскохозяйственных культур.