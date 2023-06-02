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В пригородах Нальчика восстановлена подача воды

В пригородах Нальчика восстановлена подача воды
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В пригороде Нальчика восстановлена подача воды. Сейчас проводится заполнение системы водой.  

Водоснабжение пригородов и курортной зоны города Нальчика восстановлено, информирует пресс-служба ГаУ МЧС по Кабардино-Балкарии. В настоящее время идет заполнение системы водой.

"По состоянию на 05:10 мск 2 июня водоснабжение в микрорайонах и пригородах Нальчика восстановлено, проводится заполнение системы водой"

– пресс-служба ГаУ МЧС по Кабардино-Балкарии

Ранее сообщалось, что около 15 тыс. жителей из-за последствий сильных дождей остались без воды.

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