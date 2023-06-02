В пригородах Нальчика восстановлена подача воды

В пригороде Нальчика восстановлена подача воды. Сейчас проводится заполнение системы водой.
Водоснабжение пригородов и курортной зоны города Нальчика восстановлено, информирует пресс-служба ГаУ МЧС по Кабардино-Балкарии. В настоящее время идет заполнение системы водой.
"По состоянию на 05:10 мск 2 июня водоснабжение в микрорайонах и пригородах Нальчика восстановлено, проводится заполнение системы водой"
– пресс-служба ГаУ МЧС по Кабардино-Балкарии
Ранее сообщалось, что около 15 тыс. жителей из-за последствий сильных дождей остались без воды.