В пригородах Нальчика восстановлена подача воды

Опубликовано: 10:39, 2 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В пригороде Нальчика восстановлена подача воды. Сейчас проводится заполнение системы водой.

Водоснабжение пригородов и курортной зоны города Нальчика восстановлено, информирует пресс-служба ГаУ МЧС по Кабардино-Балкарии. В настоящее время идет заполнение системы водой.

"По состоянию на 05:10 мск 2 июня водоснабжение в микрорайонах и пригородах Нальчика восстановлено, проводится заполнение системы водой"

– пресс-служба ГаУ МЧС по Кабардино-Балкарии

Ранее сообщалось, что около 15 тыс. жителей из-за последствий сильных дождей остались без воды.