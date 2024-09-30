Ливни и ветры придут в Крым

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за дождей, гроз и ветра. Спасатели рекомендуют воздержаться от горных прогулок, посещения набережных и берегов рек.

В связи с надвигающейся непогодой в Крыму спасатели порекомендовали гостям и жителям региона проявлять осторожность. В прогнозе синоптиков говорит о том, что в течение ближайших дней ожидаются интенсивные дожди, местами переходящие в ливни, а также грозы. Увеличение скорости ветра до 20 м/с.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 10 октября в южных и восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, грозы, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с"

– ГУ МЧС по Республики Крым

МЧС настоятельно рекомендует жителям исключить выход в горно-лесную местность. Это связано с высоким риском возникновения оползней и падения деревьев. Также опасными являются набережные и берегоукрепительные сооружения.

Не менее важным является ограничение пребывания вблизи русел рек. Из-за обильных дождей возможно повышение уровня воды и возникновение затоплений. Сильные дожди и ветер могут оказывать негативное влияние на инфраструктуру региона. В первую очередь, это касается линий электропередач.

К тому же, обильные дожди способны вызывать подтопления, затруднения в дорожном движении и размыв грунта. Это, в свою очередь, представляет опасность для автомобилистов и пешеходов.