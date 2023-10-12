Лавров: Россия и Турция должны объединиться в борьбе с фейками

Опубликовано: 12:35, 12 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сергей Лавров призвал Россию и Турцию бороться с дезинформацией в медиапространстве. Министр выразил надежду, что поддержка благоприятного информационного фона вокруг стран востребована.

Руководитель российской дипломатии Сергей Лавров призвал Москву и Анкару вести совместную борьбу с фейками, вбросами и дезинформацией в медиапространстве.

Выступая на круглом столе "Россия-Турция: роль медиа в укреплении сотрудничества" в Москве, он отметил, что борьба с информационными угрозами и вызовами, а также выработка алгоритмов взаимодействия выходят на первый план.

Лавров выразил надежду, что Анкара будет оказывать содействие российским журналистам, которые аккредитованы в России. В свою очередь, он пообещал готовность Москвы вести аналогичную работу с турецкими журналистами.

Помимо этого, глава ведомства подчеркнул, что поддержка благоприятного информационного фона вокруг России и Турции в текущей мировой обстановке очень востребована.