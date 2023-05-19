Эрдоган: Россия и Турция нужны друг другу

Президент Турции оценил сегодняшний уровень отношений с Турцией. По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, они являются позитивными.
Президент Турции назвал позитивными сегодняшние отношения с Россией. По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара и Москва нужны друг другу во всех возможных областях.
При этом он подчеркнул, что Турция является сильным государством.
На прошлой неделе кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу разместил у себя в соцсетях сообщение, в котором призвал Россию не вмешиваться в президентские выборы. Он также обвинил Москву в распространении фальшивых данных и заговоре.
Высказывания Кылычдароглу не остались без внимания действующего главы государства. Эрдоган заявил, что не потерпит негативные слова о России и нападки на российского коллегу Владимира Путина.