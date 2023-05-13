Власти Турции раскритиковали Кылычдароглу за нападки на Россию

Опубликовано: 12:24, 13 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт президента Турции

Министр иностранных дел Турции раскритиковал оппозиционного кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу за негативные слова в адрес России, сказанные им в преддверии завтрашних выборов. Накануне высказывания Кылычдароглу осудил действующий глава государства.

Что сказал глава Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции прокомментировал высказывания о России, сделанные оппозиционным кандидатом в президенты в преддверии завтрашних выборов.

Мевлют Чавушоглу призвал Кемаля Кылычдароглу представить доказательства своих слов о том, что Россия вмешивается в предвыборные процессы в Турции. Он отметил, что для таких слов нужны четкие обоснования и материалы.

"Турция как никогда нуждается в стабильности. Выборы в Турции всегда были прозрачными",



- сказал министр.

Он также обратил внимание на то, что Турции выгодно с имиджевой точки зрения, чтобы выборы прошли демократично и прозрачно.

Глава внешнеполитического ведомства уверен, что Кылычдароглу понимает, что не сможет одержать победу на выборах, поэтому начинает манипулировать общественным мнением. Он уточнил, что сторонники оппозицинного политика уже начали готовить оправдания своего будущего провала, и используют методы, которые им подсказывают на Западе.

Реакция Эрдогана

Накануне на заявление Кылычдароглу отреагировал действующий глава государства. Выступая в Стамбуле перед молодежью, Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что не потерпит негативные слова Кемаля Кылычдароглу о России и его нападки на ее президента Владимира Путина. По его мнению, Кемаль также не понимает, как управлять страной.

Глава турецкого государства напомнил своему оппоненту, что отношения с Россией являются не менее важными, чем с США. В частности, он подчеркнул, что объем торговли с РФ у Турции сегодня выше, чем с США.

Напомним, в вокскресенье в Турции пройдут всеобщие выборы. Жители страны будут выбирать в этот день президента и парламент. На днях Кылычдароглу опубликовал в своих социальных сетях сообщение на русском языке, в котором призвал Россию не вмешиваться в запланированные на 14 мая выборы. По его словам, Москва стоит за некими заговорами и записями, и пытается тем самым повлиять на выборы.