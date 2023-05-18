Опубликовано: 18:00, 18 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 2023 году зерновую сделку продлили уже во второй раз, сроки продлеваются на 60 дней. Теперь сделка действует до 17 июля, сообщает МИД РФ.

В МИД России рассказали об условиях очередного продления зерновой сделки: она будет действовать до 17 июля и продлена в том же виде, в каком была заключена прошлым летом.

Из сообщения на сайте российского МИД следует, что продуктовая инициатива, срок который истекает 18 мая, продлена на два месяца, этот срок закончится 17 июля. Зерновое соглашение пролонгировали без изменений.

Решение о том, чтобы продлить стамбульскую сделку, подчеркнули в министерстве, принято в ответ на обращение турецкой стороны.

Нового продления не будет, если не будут выполняться пять пунктов:

"Россельхозбанк" необходимо переподключить к SWIFT,

должны быть налажены поставки в РФ запчастей и сельхозтехники,

возобновлена работа аммиачного трубопровода "Тольятти - Одесса",

активы отечественных компаний за рубежом должны быть разморожены,

страхование и транспортная логистика для российских грузов разблокированы.

Кто и когда заключил зерновую сделку?

Черноморская инициатива была заключена прошлым летом, 22 июля, в Стамбуле. Сделка состоит из двух частей, документы подписали Россия, Турция, Украина и ООН. Инициатива была подписана на 120 дней, затем ее продлили еще на 120 дней. Этот срок истек в начале марта 2023 года. Тогда сделку впервые продлили на более короткий срок - 60 дней, который заканчивался 18 мая. Стороны пришли к соглашению о новом продлении сделки в 2023 году - теперь она истекает 17 июля.