Кремль согласился на зерновую сделку до середины июля

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В Кремле подтвердили, что зерновая сделка будет продлена на два месяца, есть "относительный результат" на переговорах, - сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков.

Российская сторона продлила зерновую сделку на два месяца, сообщил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы можем подтвердить, что принято решение российской стороной также продолжить эту черноморскую сделку так называемую сроком на два месяца", - сказал Песков, добавив, что "есть относительный результат на переговорах с участием представителей Турции, Украины и ООН".

В то же время судьба зерновой сделки находится в руках тех, с кем ООН должна согласовать ее российскую часть, - отметил Песков, подчеркнув, что работа над возможностью решения проблем поставки аммиака после продления "зерновой сделки" продолжается.

Ранее сегодня посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США намеренно забывают о "пакетном" характере зерновой сделки и переворачивают с ног на голову данные по географии поставок.

Утверждение США о том, что украинское зерно идет в нуждающиеся государства - это, мягко говоря, неправда, - добавил дипломат.

Турция и ООН поддержали Россию

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что продление зерновой сделки стало возможным благодаря тому, что большая часть ее участников поддержала российский подход к дальнейшим перспективам ее действия.

"Россия всегда придерживается правила по максимуму решать вопросы дипломатическим путем и с использованием политических средств. В данной ситуации мы долго не могли убедиться в том, что наш подход имеет поддержку у других участников сделки – Украина, Турция и ООН, но в Турция и ООН согласились с тем, что зерновая сделка может полноценно действовать только в том случае, если выполняются требования российской стороны", - сказал он.

"Турецкая сторона и ООН заявили о готовности отстаивать российские позиции и добиваться исполнения российских условий. Заметьте, что сделка продлена на короткий период времени, всего на два месяца – за это время у ООН и Турции будет возможность реализовать свои намерения, то есть сделать сделку полноценной", - подчеркнул Владимир Оленченко.

Зерновая сделка выгодна Западу

Политолог обратил внимание, что основными выгодоприобретателями зерновой сделки являются страны Запада. "Сельскохозяйственная продукция на территории Украины в большой мере не является собственностью украинского капитала – она принадлежит иностранному капиталу. Те компании, которые широко представлены в аграрном секторе Украины, в том числе американские и европейские, получают основную выгоду от реализации этой сделки", - указал он.

"У нас есть понимание, что ситуация устроена именно так, есть такое понимание и у ООН, и у турецкой стороны, и они просят нас дать им шанс попробовать убедить иностранных участников, что в зерновой сделке должны выполняться российские условия", - заключил Владимир Оленченко.