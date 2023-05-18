РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Кремль согласился на зерновую сделку до середины июля

Андрей Петров, Евгений Николайчук
Кремль согласился на зерновую сделку до середины июля
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Кремле подтвердили, что зерновая сделка будет продлена на два месяца, есть "относительный результат" на переговорах, - сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков.

Российская сторона продлила зерновую сделку на два месяца, сообщил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы можем подтвердить, что принято решение российской стороной также продолжить эту черноморскую сделку так называемую сроком на два месяца", - сказал Песков, добавив, что "есть относительный результат на переговорах с участием представителей Турции, Украины и ООН".

В то же время судьба зерновой сделки находится в руках тех, с кем ООН должна согласовать ее российскую часть, - отметил Песков, подчеркнув, что работа над возможностью решения проблем поставки аммиака после продления "зерновой сделки" продолжается. 

Ранее сегодня посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США намеренно забывают о "пакетном" характере зерновой сделки и переворачивают с ног на голову данные по географии поставок.

Утверждение США о том, что украинское зерно идет в нуждающиеся государства - это, мягко говоря, неправда, - добавил дипломат.

Турция и ООН поддержали Россию

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что продление зерновой сделки стало возможным благодаря тому, что большая часть ее участников поддержала российский подход к дальнейшим перспективам ее действия.

"Россия всегда придерживается правила по максимуму решать вопросы дипломатическим путем и с использованием политических средств. В данной ситуации мы долго не могли убедиться в том, что наш подход имеет поддержку у других участников сделки – Украина, Турция и ООН, но в Турция и ООН согласились с тем, что зерновая сделка может полноценно действовать только в том случае, если выполняются требования российской стороны", - сказал он.

"Турецкая сторона и ООН заявили о готовности отстаивать российские позиции и добиваться исполнения российских условий. Заметьте, что сделка продлена на короткий период времени, всего на два месяца – за это время у ООН и Турции будет возможность реализовать свои намерения, то есть сделать сделку полноценной", - подчеркнул Владимир Оленченко.

Зерновая сделка выгодна Западу

Политолог обратил внимание, что основными выгодоприобретателями зерновой сделки являются страны Запада. "Сельскохозяйственная продукция на территории Украины в большой мере не является собственностью украинского капитала – она принадлежит иностранному капиталу. Те компании, которые широко представлены в аграрном секторе Украины, в том числе американские и европейские, получают основную выгоду от реализации этой сделки", - указал он.

"У нас есть понимание, что ситуация устроена именно так, есть такое понимание и у ООН, и у турецкой стороны, и они просят нас дать им шанс попробовать убедить иностранных участников, что в зерновой сделке должны выполняться российские условия", - заключил Владимир Оленченко.

Зерновая сделка - что это?

Зерновая сделка - что это?

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1110 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version