Лавров сообщил о заморозке расширения БРИКС

В БРИКС поставили на паузу вопрос принятия новых членов. В ближайшее время организация сконцентрируется на том, чтобы "переварить" недавно прибывшие страны.

Страны-члены БРИКС приняли решение пока не принимать новых членов. Об этом сообщил 25 июня руководитель МИД России на переговорах с главой верхней палаты парламента Белоруссии.

Сергей Лавров отметил, что в этом вопросе решено сделать паузу, передает РИА Новости.

"Подавляющим большинством голосов в "десятке" решено взять паузу с новыми членами, чтобы "переварить" вновь прибывших, которые увеличили состав в два раза. Параллельно готовятся категории стран-партнеров – "ступени" перед полным членством"

– глава российского МИД

Напомним, в 2024 году РФ председательствует в БРИКС.