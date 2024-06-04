Лавров сообщил о заморозке расширения БРИКС

В БРИКС поставили на паузу вопрос принятия новых членов. В ближайшее время организация сконцентрируется на том, чтобы "переварить" недавно прибывшие страны.
Страны-члены БРИКС приняли решение пока не принимать новых членов. Об этом сообщил 25 июня руководитель МИД России на переговорах с главой верхней палаты парламента Белоруссии.
Сергей Лавров отметил, что в этом вопросе решено сделать паузу, передает РИА Новости.
"Подавляющим большинством голосов в "десятке" решено взять паузу с новыми членами, чтобы "переварить" вновь прибывших, которые увеличили состав в два раза. Параллельно готовятся категории стран-партнеров – "ступени" перед полным членством"
– глава российского МИД
Напомним, в 2024 году РФ председательствует в БРИКС.