Курорт "Эльбрус" побил турпоток прошлого года

Опубликовано: 22:35, 21 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С начала года "Эльбрус" посетило больше человек, чем за весь 2022 год. Летний поток отдыхающих оказался на 30% выше прошлогоднего.

Кабардино-Балкария привлекает все больше туристов, доказательством тому стал турпоток на самый известный курорт республики. О росте популярности "Эльбруса" поведал заместитель гендиректора единого института развития Северного Кавказа "Кавказ.РФ" Рустам Тапаев.

"Флагманский "Эльбрус" с июня по август принял свыше 230 тыс гостей, что на треть больше летнего сезона прошлого года. С начала года турпоток на "Эльбрус" уже превысил 582 тыс человек. Это больше, чем за весь прошлый год"

– Тапаев

Пик сезона пришелся на август с рекордным пассажиропотоком канатной дороги, за последний летний месяц он составил почти 80 тыс человек.

При этом конец лета не является концом турсезона в Приэльбрусье - восхождения на Эльбрус продолжаются, работают пешие экологические маршруты, которые смогут принимать гостей до старта зимнего, горнолыжного сезона, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Приэльбрусье вошло в топ самых популярных мест для летнего отдыха россиян.