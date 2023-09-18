Отдых на Кавказе: россияне выбирают Дагестан, Приэльбрусье и Город мертвых

Опубликовано: 15:35, 18 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туры на Северный Кавказ стали более востребованы у россиян прошедшим летом. Чаще всего туристы отправляются в Дагестан и Кабардино-Балкарию.

В РСТ подвели итоги лета по Северному Кавказу, спрос на туры вырос, при этом лидер остался прежним.

Популярнейшим регионом СКФО стал Дагестан, который помимо гор манит возможностью пляжного отдыха на море.

"Туристов привлекает возможность совместить пляжный отдых с экскурсиями. На направление приходится 80% всех заявок по семи республикам"

– туроператор "Алеан"

Высоким спросом пользуются путевки в КБР, россияне едут в Приэльбрусье, а также выбирают бюджетный отдых в санаториях Нальчика.

Северная Осетия популярна у путешественников благодаря достопримечательностям: "Город мертвых" в Даргавсе, Куртатинское и Дигорское ущелья. В соседней Ингушетии туристы посещают старинные родовые башни.

Некоторые республики востребованы для коротких поездок - 3-4 дня. Так, в Карачаево-Черкесию едут любители красивых гор, в Адыгею покупают туры с посещением плато Лаго-Наки, терм и альпийских лугов, в Чечне главным местом притяжения туристов является Грозный.

"По итогам лета Северный Кавказ вошел в число самых популярных экскурсионных направлений наряду с турами в Санкт-Петербург, Москву, Казань, Калининград, города Золотого кольца"

– туроператор