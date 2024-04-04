Кубань продолжают газифицировать

В Краснодарском крае продолжается газификация социальных объектов. В этом году стартует газификация дачных участков.

На Кубани ведется активная работа по газификации социальных объектов, что становится важным шагом в развитии региона. В рамках программы социальной газификации газ с начала года подведен к границам 26 объектов, что позволит обеспечить комфортные условия для жителей и повысить качество жизни в регионе.

«Сегодня в регионе заключено 78,5 тысяч договоров с жителями на технологическое присоединение газовых сетей к земельным участкам. К 60,5 тысячам земельных участков подвели природный газ»

– вице-губернатор региона Андрей Прошунин.

Преимущества программы социальной газификации

Программа социальной газификации на Кубани имеет множество преимуществ. Во-первых, это снижение эксплуатационных расходов за счет перехода на более экономичное топливо. Во-вторых, повышение безопасности благодаря использованию газа, который является более экологически чистым и безопасным источником энергии.