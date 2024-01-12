Конкурс на обучении в «Яндекс лицее» составил 9 человек на место в КЧР

На обучение в первом в Карачаево-Черкессии "Яндекс лицее" подали более 200 заявок. Конкурс на одно место составил девять человек.

В этом году первый "Яндекс лицей" в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) привлек значительное внимание со стороны молодых людей и их родителей. Более 200 заявок на обучение подтверждают высокий интерес к данному образовательному проекту.

"Конкурс в лицее был 9 человек на место. Всего подано 200 заявок, и уже совсем скоро 24 человека из числа талантливой молодежи Карачаево-Черкесии приступят к обучению"

– глава республики Рашид Темрезов

"Яндекс лицей" – это образовательный проект, инициированный компанией "Яндекс", направленный на обучение детей и подростков в области информационных технологий. Лицеи открываются в разных регионах России, и каждый из них ориентирован на развитие у учащихся навыков программирования, анализа данных и других актуальных специальностей. В КЧР "Яндекс лицей" стал первым образовательным учреждением такого формата.

Образовательная программа лицея включает в себя не только теоретические знания, но также практические навыки.

Можно выделить несколько ключевых преимуществ, которые делают "Яндекс лицей" привлекательным для школьников и их родителей.

Первостепенное значение имеет качество преподавания. В "Яндекс лицее" работают опытные специалисты, многие из которых являются действующими профессионалами в области IT. Это гарантирует актуальность и современность образовательной программы.