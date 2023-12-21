Платное обучение в вузах России станет на 10% дороже

За высшее образование в России вскоре придется платить больше. Вузы готовят повышение цен, в среднем оно составит 10%.

Российские вузы готовятся повысить стоимость платного обучения для студентов в новом учебном году. Причин тому несколько, объяснил глава Ассоциации негосударственных вузов РФ, ректор Российского нового университета Владимир Зернов.

«Во-первых, это увеличение затрат вузов на оборудование и программное обеспечение, так как импортные поставщики уходят с рынка, а заменить их особо некем. Конечно, есть отечественные разработки, но, чтобы их внедрить в образование, нужны деньги»

– Зернов

Вторая причина кроется в растущих тратах на электричество и услуги ЖКХ. Третья причина планируемого повышения платы за обучение заключается в том, что вузам нужно будет компенсировать рост зарплат преподавателям.

Зернов добавил, что коммерческие вузы едва сводят концы с концами уже сейчас, осложняет ситуацию и выросшие ставки - кредитные средства связаны с рисками.

«Вряд ли вузам дополнительные средства выделит Минобразования. Скорее всего, им самим придется искать выход из этой ситуации. Это будет повышение стоимости обучения. По нашим оценкам, оно произойдет в пределах 10–12%»

– Зернов

Повышение расценок в следующем учебном году планируют и государственные, и негосударственные вузы, отмечается в материале «Известий».