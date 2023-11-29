Стипендиатов главы Дагестана стало больше в вузах Москвы

На 52% выросло число студентов Москвы из Дагестана, получающих доплату к стипендии от главы республики. В Дагестане отметили, что рост требований к учащимся постоянно растет.

Более чем на половину выросло число студентов высших учебных заведений, получающих стипендию от главы Дагестана.

«В 2021 году 22 студента-отличника в московских вузах стали стипендиатами главы Дагестана, в 2022 году - 33 студента-отличника, а в 2023 году было 112 обращений претендентов на стипендию, из них отобрали 50 кандидатур. В итоге в 2023 году республиканский отбор прошли 45 студентов-отличников (родом из Дагестана) и стали стипендиатами главы региона»

– постпред республики при президенте России Владислав Толстюк.

По его словам, каждый год условия получения премии ужесточаются, так как, кроме отличной учебы от студентов требуются еще научные публикации, а также в конкурсах и соревнованиях.