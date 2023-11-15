Спортивный фестиваль среди студентов Кавказа открыли в Ставрополе

Ставрополе стартовал спортивный фестиваль вузов СКФО. Он пройдет до 30 ноября. В нем участвуют 160 спортсменов из 6 субъектов Северного Кавказа.

В стенах Северо-Кавказского федерального университета в Ставрополе открыли фестиваль спорта среди студентов вузов СКФО, сообщает пресс-служба образовательного учреждения.

В соревнованиях участвуют 160 студентов – 10 спортклубов из 6 регионов Кавказа. Они выявят победителей в различных видах спорта. Для них также организовали образовательные блоки и круглые столы.

Участники получат консультации у ведущих экспертов, которые являются членами Ассоциации студенческих спортивных клубов РФ и "Росмолодежи".

Спортивный фестиваль завершится 30 ноября.