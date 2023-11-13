Вестник Кавказа

Ставрополь принимает Всероссийский фестиваль студенческого спорта

Ставрополь принимает Всероссийский фестиваль студенческого спорта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ставрополе открыли Всероссийский фестиваль студенческого спорта. В нем участвуют 750 спортсменов из 24 регионов. Турнир продлится до 27 ноября.

XIII Всероссийский фестиваль студенческого спорта открылся в Ставрополе, сообщает пресс-служба Северо-Кавказского федерального университета.

Основные мероприятия примет СКФУ. В фестивали принимают участие свыше 750 студентов из 24 субъектов РФ. Они выявят сильнейших в легкой атлетике, мини-футболе, теннисе, баскетболе, плавании, дзюдо и других спортивных дисциплинах.

Подобного рода соревнования Ставрополь принимает впервые. Фестиваль завершится 27 ноября.

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