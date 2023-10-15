Вестник Кавказа

Азербайджанские шахматистки взяли серебро чемпионата Европы

Азербайджанские шахматистки взяли серебро чемпионата Европы
© Фото: Федерация шахмат Азербайджана
Женская шахматная сборная Азербайджана добилась исторического достижения. На командном первенстве Европы спортсменки стали вторыми.

Шахматистки сборной Азербайджана завоевали серебряные медали командного ЧЕ по шахматам.

Турнир проходил в Черногории в городе Будва.

В заключительном туре представительницы Азербайджана сыграли c Сербией.

После всех туров (в общей сложности их было девять) шахматистки из Азербайджана вышли на второе место.

Серебро женская азербайджанская команда берет впервые. Ранее сборная АР поднималась только до третьего места:

  • в 1992-м,
  • в 2019-м,
  • в 2021-м годах.
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