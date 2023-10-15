Азербайджанские шахматистки взяли серебро чемпионата Европы

Женская шахматная сборная Азербайджана добилась исторического достижения. На командном первенстве Европы спортсменки стали вторыми.
Шахматистки сборной Азербайджана завоевали серебряные медали командного ЧЕ по шахматам.
Турнир проходил в Черногории в городе Будва.
В заключительном туре представительницы Азербайджана сыграли c Сербией.
После всех туров (в общей сложности их было девять) шахматистки из Азербайджана вышли на второе место.
Серебро женская азербайджанская команда берет впервые. Ранее сборная АР поднималась только до третьего места:
- в 1992-м,
- в 2019-м,
- в 2021-м годах.
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