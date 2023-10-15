Азербайджанский шахматист стал чемпионом мира по блицу

Представители шахматной молодежи Азербайджана более чем достойно выступили на молодежном чемпионате мира по рапиду и блицу.
Как передает azerisport, от АР на соревнованиях, проходивших в Италии, выступали Магомед Мурадлы у мужчин и Говхар Бейдуллаева среди женщин.
В состязаниях по блицу у азербайджанского шахматиста в итоге оказалось 9,5 очков. Такой результат позволил ему на очко опередить следовавшего за ним соперника, занять высшую строчку и выбраться на первое место. Говхар Бейдуллаева оказалась на третьей позиции с 8,5 очками.
Ранее азербайджанская шахматистка заняла первое место в рапиде. А вот Мурадлы в быстрых шахматах стал лишь 13-м.
Таким образом, на чемпионате в Сардинии Азербайджан завоевал две золотые медали.
Напомним, Мурадлы уже выигрывал мировое первенство. Это произошло в 2015 году.