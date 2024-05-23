Вестник Кавказа

Комплекс по выращиванию клубники за 2 млрд рублей появится в Северной Осетии

Комплекс по выращиванию клубники за 2 млрд рублей появится в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Компания из Северной Осетии построит на территории республики комплекс по выращиванию клубники. Его территория превысит 20 га.

 

В Северной Осетии появится тепличный комплекс по выращиванию клубники методом гидропоники, который ежегодно сможет производить до 3 тыс т продукции. Об этом сказано на сайте главы и правительства республики.

Строительством объекта займется ООО "Вкусные ягоды Алании". Свои подписи под соответствующим соглашением поставили руководитель региона Сергей Меняйло и гендиректор компании Анна Элбакидзе.

На территории почти 21 га планируется построить теплицу для саженцев, погрузо-разгрузочный комплекс с холодильным оборудованием, административный корпус и магазин. Там также будут располагаться инфоцентр для экскурсионных групп и парковка на 50 мест.

"Правительство республики, в свою очередь, взяло на себя обязательства оказывать инвестору поддержку в части подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, а также предоставления государственной поддержки, предусмотренной законодательством"

– пресс-служба

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