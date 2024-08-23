Коммунальщики Кабардино-Балкарии должны за свет 2,5 млрд рублей

Коммунальных предприятия КБР оказались совместно должны государству более 2,5 млрд рублей. Об этом информирует компания «Россети Северный Кавказ».

Компании «Россети Северный Кавказ» сообщила о том, что общий объем задолженности коммунальных предприятий Кабардино-Балкарии превысил 2,5 млрд рублей.

«Уровень расчетов за потребленную электроэнергию предприятий ЖКХ Кабардино-Балкарии за восемь месяцев 2024 года составил 28%. Данный показатель на 5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Суммарный долг ЖКХ-структур республики превышает 2,5 миллиарда рублей. Порядка 1,7 миллиарда рублей из общей суммы приходится на водоснабжающие организации региона. Они оплатили всего 12% отпущенной им электроэнергии – это порядка 61,7 миллиона рублей»

– пресс-служба энергокомпании

Одним из основных факторов является экономическая нестабильность. В Кабардино-Балкарии, как и в других регионах России, наблюдается ухудшение экономической ситуации, что приводит к снижению доходов населения и, соответственно, затруднениям в оплате коммунальных услуг.

Неэффективное управление ресурсами и отсутствие надлежащего контроля со стороны руководства компаний также способствуют накоплению долгов. Многие предприятия не имеют четкой стратегии по управлению долгами, что приводит к неоптимальному расходованию ресурсов. Кроме того, множество предприятий сталкиваются с проблемами в обслуживании клиентов, что также может отразиться на уровне собираемости платежей.

Требования к модернизации энергетической инфраструктуры остаются высокими. Большинство коммунальных предприятий Кабардино-Балкарии не имеют возможности провести необходимые обновления в системах электроснабжения и обязательные капитальные ремонты. Это приводит к частым авариям и, как следствие, увеличивает задолженность.

