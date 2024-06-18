Вестник Кавказа

Должникам по свету в КБР напомнили о долге

Должникам по свету в КБР напомнили о долге
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тем, кто забыл заплатить долг по оплате за электроэнергию, теперь придется раскошелиться на другие суммы – им насчитали пени почти на 14 млн рублей, выплатить которые им придется из своего кармана.

Отложить платеж за потребленное электричество "на потом" у жителей Кабардино-Балкарии (КБР) уже не получится – энергетики региона насчитали им пеню, которую тоже придется заплатить, сообщила пресс-служба компании "Россети Северный Кавказ".

Сумма немаленькая - почти 14 млн рублей, их придется заплатить просрочившим платежи за электричество за семь месяцев 2024 года, передает "АиФ-Ставрополье".

Впрочем, это понимают и сами потребители – уже 2,6 млн рублей из этой суммы они проплатили.

Хотя избежать этих платежей проще простого – нужно просто платить за электричество вовремя, напомнили в компании.

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