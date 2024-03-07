Жители Юга России все чаще живут в долг до зарплаты

Жители Северного Кавказа и Юга России с начала года одолжили до зарплаты 2,7 млрд рублей – привычка "перехватить до зарплаты" в этих регионах лишь набирает обороты, причем эти деньги чаще всего тратятся на развлечения.

Несмотря на то, что по всей стране идет кампания по отказу от услуг микрокредитования, на Юге России и Северном Кавказе тенденция краткосрочных займов лишь усиливается – только за первые пять месяцев в регионах было выдано 2,7 млрд рублей краткосрочных кредитов, а годом ранее их сумма едва не достигла 8 млрд рублей.

"Традиционно мы фиксируем рост спроса на потребительское кредитование у жителей Юга России и Северного Кавказа перед началом летнего сезона, учебного года, а также во время распродаж перед новогодними праздниками. В последние месяцы растущий тренд виден и на обустройство дома, оплату транспортных, медицинских и санаторно-курортных услуг. Для крупных городов все характернее становится тенденция на одалживание до зарплаты суммы от 15 до 20 тыс рублей, более чем в половине случаев их тратят на сферу услуг"

- заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева

При этом заработанных денег заемщикам как правило хватает: до зарплаты они перехватывают на покупку развлечений - туров выходного дня, авиа- и железнодорожных билетов, оплату гостиниц на Черноморском побережье и в других курортных локациях, передает "АиФ-Ростов".

Банкиры уже даже сформировали среднестатистический портрет заемщика – это женщина 30-35 лет с ежемесячным доходом от 45 до 90 тыс рублей, зарплата которой приходит на карту банка. Она обожает покупать товары онлайн с доставкой на дом, но четко возвращает занятые деньги максимум через 15 дней.