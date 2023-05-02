РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Когда Иран представит первый отечественный электромобиль?

Когда Иран представит первый отечественный электромобиль?
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Иранские производители разработали первый для ИРИ элетрокар. Машина будет представлена публике уже в самое ближайшее время.

Отечественный электромобиль уже практически создан в Иране, рассказал гендиректор иранской Национальной организации по стандартизации.

По его словам, презентация проекта пройдет в ближайшие две недели.

"После распоряжения президента в год роста качественного производства к середине мая будет представлен первый отечественный электромобиль, разработанный отечественными специалистами"

— Мехди Эслампанах

Первый турецкий электромобиль

Первый отечественный электрокар некоторое время назад разработали в Турции. Он получил название Togg. Первый такой электромобиль опробовал глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

Позже машины Togg были подарены президентам Азербайджана, Узбекистана и Туркменистана.

На экспорт во все страны турецкие электрокары будут поставляться с 2025 года.

Эрдоган: турецкий электромобиль TOGG будет экспортироваться во все страны мира

Эрдоган: турецкий электромобиль TOGG будет экспортироваться во все страны мира

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
410 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version