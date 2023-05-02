Когда Иран представит первый отечественный электромобиль?

Опубликовано: 9:47, 2 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Иранские производители разработали первый для ИРИ элетрокар. Машина будет представлена публике уже в самое ближайшее время.

Отечественный электромобиль уже практически создан в Иране, рассказал гендиректор иранской Национальной организации по стандартизации.

По его словам, презентация проекта пройдет в ближайшие две недели.

"После распоряжения президента в год роста качественного производства к середине мая будет представлен первый отечественный электромобиль, разработанный отечественными специалистами"

— Мехди Эслампанах

Первый турецкий электромобиль

Первый отечественный электрокар некоторое время назад разработали в Турции. Он получил название Togg. Первый такой электромобиль опробовал глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

Позже машины Togg были подарены президентам Азербайджана, Узбекистана и Туркменистана.

На экспорт во все страны турецкие электрокары будут поставляться с 2025 года.