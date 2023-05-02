Когда Иран представит первый отечественный электромобиль?

Иранские производители разработали первый для ИРИ элетрокар. Машина будет представлена публике уже в самое ближайшее время.
Отечественный электромобиль уже практически создан в Иране, рассказал гендиректор иранской Национальной организации по стандартизации.
По его словам, презентация проекта пройдет в ближайшие две недели.
"После распоряжения президента в год роста качественного производства к середине мая будет представлен первый отечественный электромобиль, разработанный отечественными специалистами"
— Мехди Эслампанах
Первый турецкий электромобиль
Первый отечественный электрокар некоторое время назад разработали в Турции. Он получил название Togg. Первый такой электромобиль опробовал глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.
Позже машины Togg были подарены президентам Азербайджана, Узбекистана и Туркменистана.
На экспорт во все страны турецкие электрокары будут поставляться с 2025 года.