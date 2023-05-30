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Книга Эрдогана вышла в свет на русском языке

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: сайт президента Турции
Книгу Реджепа Тайипа Эрдогана "Более справедливый мир возможен" выпущена на русском языке. Сама работа турецкого президента вышла в свет в сентябре 2021 года.

Работа турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана "Более справедливый мир возможен", вышедшая в сентябре 2021 года, обрела русский перевод.

В книге президента Турецкой Республики говорится о современном мироустройстве. Эрдоган затрагивает вопросы, связанные с беженцами, международным терроризмом, мировой несправедливостью. Также он поднимает тему работы и эффективности ООН.

Издание основано на концепции "Мир - больше пяти" (под "пятью" понимаются постоянные члены СБ ООН), которая была выдвинута главой государства в 2013-2014 годах.

По словам Эрдогана, институты, несущие ответственность за установление глобальной справедливости, действуют по инерции. При этом он считает, что система, созданная в соответствии с требованиями прошлого, не в состоянии решить сегодняшние проблемы.

Также турецкий лидер в своей книге говорит о реформировании Совбеза ООН, поскольку, как выразился президент, он служит интересам пяти государств, у которых есть право вето.

Эрдоган выразил уверенность, что меры по реформе ООН позволят создать справедливый мир.

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